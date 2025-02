Politsei leidis Põlva vallas otsitud noore naise

Täna teatati politseile, et Tilsi külas Põlavamaal on nähtud liikumas 20-30 aastast naisterahvast, kes paistis segaduses ja nägi välja justkui oleks ta olnud külma käes juba mõnda aega. Kui naisterahva poole pöörduti, siis küsimustele ta ei vastanud, vaid liikus eemale.

Hilisõhtul teatas politsei, et naine on praeguseks ise liikunud tagasi hoolekandeasutusse ning temaga on kõik korras.