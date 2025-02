Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgumise. Kohal politsei, märkis transpordiamet.

„Seal on kaks autot kokku põrganud. Hetkel on teada, et ühes autos oli juht üksi ning teises autos oli kaks reisijat,“ märkis PPA valvepressiesindaja Kaarel Kallas. „Kõiki kolm inimest vaatab kiirabi kohapeal üle ning politsei tegeleb avarii põhjuste väljaselgitamisega.“