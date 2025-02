USA erisaadik: Euroopal ei lasta Ukraina-Venemaa rahuläbirääkimistel osaleda

Zelenskõi tõi näiteks hiljutise juhtumi, kus Trump oli temaga jaganud infot oma vestlusest Putiniga. Zelenskõi märkis, et vestluses ei maininud ta kordagi Euroopa kaasamise vajadust. Ukraina riigipea rõhutas, et ajad on muutunud ning USA automaatne toetus Euroopale ei ole enam iseenesestmõistetav. Ta kinnitas kindlalt, et Ukraina ei nõustu kokkulepetega, mis tehakse nende selja taga, ning sama põhimõte peaks kehtima kogu Euroopa suhtes.