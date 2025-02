Välisminister Tsahkna Münchenis: praegu pole õige hetk tormata läbirääkimiste laua taha

„Euroopa peab kasvatama enesekindlust, võtma ise vastutuse, et tegutseda tugevamaks saamise nimel, ja kui Euroopa on tugev, on tugev ka transatlantiline liit,“ ütles Tsahkna. „Läbi on aeg, mil eeldasime, et keegi teine tagab meie julgeoleku. Euroopa peab auto tagaistmelt rooli hüppama.“

Tsahkna rõhutas vajadust tugevdada kiirkorras Euroopa kaitsevõimet, mistõttu on tema sõnul ajakohane Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni teade, et komisjon algatab protsessi Euroopa Liidu eelarvereeglite leevendamiseks, et kaitsekulutusi tõsta. „See on Euroopale ja Eestile vajalik areng kaitsekulude tõstmiseks,“ märkis Tsahkna ja lisas, et kiirkorras on tarvis langetada otsus rahastada kaitsevaldkonda ELi vahenditest.