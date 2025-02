Rutte: NATO kaitsekulutuste eesmärk saab olema oluliselt rohkem kui 3 protsenti

USA president Donald Trump on nõudnud, et NATO liitlased panustaksid kaitsesse rohkem kui 5 protsenti SKT-st. See on oluliselt suurem nõudmine kui praegu kehtiv 2 protsendi eesmärk, mis lepiti kokku enam kui kümme aastat tagasi.

Hetkel peetakse 2 protsendi eesmärki liiga madalaks, et tulla toime Venemaa ohuga ja Ukraina sõjalise toetamisega. Eeldatavasti lepitakse uues kaitsekulutuste eesmärgis kokku tänavu juunis Haagis toimuval NATO liidrite tippkohtumisel.

„Järgmise paari kuu jooksul jõuame eelarve-eesmärgi osas kokkuleppele,“ ütles Rutte. Ta lisas, et kulutuste suurendamiseks „peame seadma kaitse prioriteediks muude asjade ees“, viidates sellele, et valitsused peavad tegema raskeid otsuseid.

Allianss seab uued võimekuse eesmärgid, mis määravad kindlaks, kuhu täiendavat raha tuleks suunata. Juba praegu on selge, et puudu on õhutõrjesüsteemidest, kaugmaa-rakettidest ja tankidest, ütles Rutte.

NATO juht tõdes, et Euroopa ja Kanada pole viimase nelja kümnendi jooksul piisavalt kaitsele kulutanud. „USA nõuab õigusega selle tasakaalustamist. See on täiesti loogiline,“ sõnas ta.

Muuhulgas rõhutas Rutte Washingtoni pühendumust NATO-le, hoolimata USA kaitseministri Pete Hegsethi hiljutistest kommentaaridest, et Euroopa liitlased „ei saa eeldada, et USA kohalolek kestab igavesti“. USA moodustab üle 50 protsendi NATO SKT-st ja seega on allianss eelkõige USA organisatsioon, märkis Rutte.

NATO juht rõhutas ka, et rahukõnelustel on „kõik laual“ Ukrainas lahingute lõpetamiseks. Ta ütles, et sõja peab lõpetama viisil, kus Venemaa president Vladimir Putin „ei valluta Ukrainast ühtki ruutmiili ega ruutkilomeetrit“.

