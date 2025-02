Kristina Kallas Eesti 200 volikogul: majanduskasvu taastamiseks vajab Eesti uut tehisaru tiigrihüpet

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase täispikk kõne

Head kahesajased, austatud volikogu

Eilsest päevast alates oleme jälginud murega Münchenis toimuvaid läbirääkimisi.

Ma ei julge neid rahuläbirääkimisteks nimetada, sest rahu sõnumit ei ole kostnud nende suust, kes need läbirääkimised algatasid.

Väga kõrge ärevustunne, tuleviku etteaimamatus, hirm, ebakindlus – need on tunded, mis meid ilmselt valdavad.

Kuid need on tunded, mis on vallanud Eestit ja Euroopat juba pandeemiast alates. Juba viis aastat oleme toimetanud ühiskonnana kriisiolukorras.

Häid uudiseid tuleb harva.

Sõda kestab, majandus jätkuvalt langeb, globaalne kliimakriis süveneb. See on tänane päev, milles me toimetame.

Kui me kunagi tulevikus nendele aastatele tagasi vaatame, siis me tõdeme, et küll olid ühed koledad aastad.

Ei, materiaalselt ei ole meil häda midagi, eestlased ei ole kunagi elanud materiaalselt paremini kui täna, aga maailma vaimne seisund on halb. Tuleviku ennustamatus, hirm, ebakindlus.

Sellest viiest kriisiaastast oleme meie, kahesajased, Eesti valitsemisel osalenud viimased kaks. Me sisenesime valitsemisesse kõige sügavamal kriisihetkel – majandus langes teist aastat järjest, sõda oli kestnud aasta.

Ja riigil ei olnud raha. Ei olnud raha majanduse turgutamiseks, ei olnud raha enda kaitsmiseks sõjas. Raha oli headel aegadel ära kulutatud. Eesti oli väga haavatav.

Siit tuleb üks tegu, mille me peame Eesti jaoks sooritama – lubame endale, et töötame selle nimel, et mitte kunagi enam ei pea Eesti kriisihetkel olema olukorras, kus raha on headel aegadel ära kulutatud.

Valitsuse üks olulisemaid ülesandeid on eelarve viimine majandusega kontratsüklilisse rütmi – kogume siis, kui majandusel läheb hästi ja turgutame eelarvevahenditega siis, kui majandusel ei lähe hästi.

See on ebapopulaarne ülesanne, sest valitsejatele meeldib kulutada. Kuid see on pikas plaanis poliitika, mis tagab Eesti riigi tugevuse, püsimajäämise ja Eesti inimeste heaolu kasvu.

Head erakonnakaaslased

Me oleme oma 30 aasta saavutuste peale unelema jäänud. Juba pikemat aega uneleme. Kartulikoorte söömise pingutus oli nii suur, et kui heaolu paranes ühel hetkel, siis me edasi enam ei viitsinud.

Kas meil tekkis kujutlus, et kui see elatustase on saavutatud, siis edasine tõus toimub inertsist? Joobusime kiirest kasvust ja eksklikult pidasime kasvu lihtsamaks, kui see tegelikult on?

Meie ettevõtete tootlikus on langenud, mitte tõusnud. Meie sisendhinnad on kallid. Meil on küll kõrgelt haritud tööjõud, kuid teda on vähe.

Meie ettevõtete digivõimekus on madal. Erinevad analüüsid ennuatavad Ühendkuningriigi SKP kasvu 500 miljardi naela võrra tehisaru kasutuselevõtu tulemusel. Kuid lisavad, et see juhtub vaid tingimusel, et valitsus, NB! valitsus! võtab AI kasutusele ja loob regulatsioonid selle laialdaseks kasutuseks ühiskonnas ja majanduses.

See on ka Eesti järgmine tiigrihüpe.

Meie vastutada on digimajanduse areng Eestis – me peame eest vedama seda hüpet, personaalsesse riigihaldusesse, avatusse tehisintellekti suhtes.

Meie energia peab olema suunatud AI hüppe tegemisse Eesti jaoks, järgmiste põlvede jaoks. Me peame uuesti üles võtma personaalse riigi arengu eesmärgi ja selle eest võitlema, sest see toob muutuse, see toob heaolu kasvu, see toob majanduskasvu ja see muudab Eesti jätkusuutlikuks.

Ja veel. Pikk kriisiaeg on viinud Eesti sündimuse kriisi.

Noor põlvkond, tundes ebakindlust tuleviku suhtes, ärevust ja hirmu, teadmatust, lükkab laste saamist edasi või loobub pere loomisest sootuks.

Eksivad need, kes arvavad, et probleem on rahas, majanduslikus kindlustatuses. Ebakindlus tuleneb ühiskonna arengu ebakindlusest, tundest, et globaalne riikide läbisaamine võib iga hetk viia sõjani, et kliimakriis hävitab elukeskkonda ja selle pidurdamiseks ei ole konsensust.

Sellises olukorras on õige luua stabiilne, toetav keskkond, kus ollakse kindlad sellele, et ei jääda üksi, et on tugi. Teeme Eesti 200-ga täna ettepaneku muudatuseks, mis on väike, kuid mis annab selge sõnumi – laste kasvatamine on ühiskonna ühine asi, see ei ole naiste ülesanne. Võimaldame vanavanematel ja tuttavatel olla tugivõrgustik, kelle toel lapsi kasvatada.

Eesti demograafiline kriis vajab lahendamist, vajab ka meie, Eesti 200 panust ja tähelepanu. See on meie, kahesajaste ülesanne täna valitsuses seista selle eest, et noortel oleks soovi oma lapsi kasvatada Eestis, et neil oleks olemas tugivõrgustik, riigi poolt toetavad teenused, lasteaiakohad, hea kodulähedane haridus, turvaline elukeskkond.

Ja lõpetuseks, erakonnast. Meist, kahesajastest.

Ka meil on olnud kriisiaastad. Me soovisime teha poliitikat teistmoodi, aga jäime nõrgaks hetkel, kui tuli seda hakata tegema teistmoodi.

Sõbrad, me peame tooma Eesti kriisidest välja tugevamana, selleks tehes korda riigi rahaasjad, viies Eesti AI hüppega uude arengusse, ehitades välja keskkonna, kus soovitakse kasvatada lapsi.

Aga me peame ka Eesti 200 tooma välja sellest kriisist tugevamana. Me peame oma meeskonna tugevaks ehitama, et ka teised inimesed sooviksid meiega ühineda sellel teel.

Me peame täna siin ja homme fraktsioonis, Tallinna volikogus, juhatuses, piirkondades ja töörühmades, igaüks, töötama selle nimel, et me ühiselt jagaksime neid eesmärke ja tegutsemise viisi. Et me ühiselt toetaksime üksteist, tunnistaksime üksteise ekspertsust valdkondades, kus me igaüks eraldi oleme tugevad.

Me oleme ekspertide erakond, me ei ole poliitikud, me peame tooma muutuse ka Eesti poliitika tegemises.

Kuid eelkõige me peame koos, ühise meeskonnana, töötama iga tund ja iga päev selle nimel, et Eesti tuleks kriisist välja tugevamana.

See on meie, ja ainult meie teha, kuidas Eesti kriisis hakkama saab ja milline saab olema tuleviku Eesti, kes sellest kriisist väljub.

Võtame ennast kokku, tegutseme, Eesti nimel!