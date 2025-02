USA tahtis saada 50 protsenti Ukraina maavaradest, Zelenskõi taotleb soodsamaid tingimusi

Trump on viimastel kuudel väljendanud huvi sõlmida Ukrainaga kokkulepe, mis annaks USA-le märkimisväärse juurdepääsu Ukraina maavaradele.

NBC teatel ütlesid kaks ametnikku, et maavarade üleandmine oleks viis hüvitada USA-le miljardite dollarite väärtuses sõjalist abi, mida Washington on Kiievile andnud alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

USA rahandusminister Scott Bessent esitas kolmapäeval Kiievit külastades Zelenskõile maavaravarade lepingu, millele Trump soovis Zelenskõi allkirja.

Zelenskõi keeldus lepingut allkirjastamast, põhjendades, et tal on vaja seda uurida ja teistega konsulteerida, teatas NBC. Paar päeva hiljem ütles Zelenskõi Müncheni julgeolekukonverentsil, et tema advokaadid uurivad Bessenti poolt üle antud dokumenti ja teevad selles mõned muudatused.

Zelenskõi soovib, et USA ja Euroopa julgeolekugarantiid oleksid otseselt seotud mis tahes maavaravarude tehinguga, ütlesid kolm USA-Ukraina läbirääkimistega tuttavat inimest, teatas Financial Times.

Ametnike sõnul andis Trumpi administratsioon märku avatusest paigutada maardlaid valvama USA väed, kui Venemaaga sõlmitakse kokkulepe Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas NBC.

Ukraina ametnikud küsisid, kuidas leping aitab kaasa nende riigi pikaajalisele julgeolekule. Neile vastati vaid, et see tagab USA kohaloleku Ukraina pinnal. See jättis ametnike põhiküsimused vastuseta, kirjutas FT.

Paljud Ukraina maavarad asuvad Venemaa vägede kontrolli all olevatel aladel. Zelenskõi ütles hiljuti intervjuus Reutersile, et Venemaa okupatsiooni all on vähem kui 20 protsenti Ukraina maavaradest, sealhulgas umbes pooled haruldaste muldmetallide maardlatest.

