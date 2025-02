Kaitseminister Pevkur: Venemaa plaan suvel vägesid Valgevenesse saata ei tule üllatusena

Pevkur rääkis, et Venemaa kasutab Valgevenet ära lihtsalt oma äranägemise järgi ja on sinna ka varem vägesid viinud. Ta meenutas, et alates täiemahulise sõja algusest on Valgevene olnud üks rünnakusuundi. „Selles mõttes ei ole seal iseenesest midagi üllatavat,“ arvas Pevkur.