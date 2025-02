Zelenskõi Münchenis: Euroopal on vaja oma relvajõude

„Ma tõesti usun, et on saabunud aeg, mil tuleb luua Euroopa relvajõud,“ ütles Zelenskõi. „Olgem ausad, nüüd ei saa me välistada, et Ameerika võib öelda Euroopale „ei“ küsimustes, mis võivad teda ohustada.“

Samuti avab Putin Venemaal iga nädal uusi armee värbamisbüroosid, lisas ta. „Naftahinnad on endiselt piisavalt kõrged, et ta saaks maailma ignoreerida,“ selgitas Zelenskõi.

Ukraina liider ütles, et tema luureteenistustel „on selge teadmine, et sel suvel kavatseb Venemaa saata vägesid Valgevenesse õppuste ettekäändel“.

„Aga just sel viisil koondasid nad vägesid enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse kolm aastat tagasi. Kas need Vene väed Valgevenes on mõeldud ründama Ukrainat? Võib-olla... Võib-olla mitte. Või võib-olla on need mõeldud [ründama] teid,“ hoiatas Zelenskõi eurooplasi.