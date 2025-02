President Karis Münchenis: väikeriikide tugevus toetub rahvusvahelisele õigusele ja kindlatele liitlassuhetele

Vabariigi president rõhutas, et väikeriike ühendab kogemus, et suured riigid mõjutavad sageli nende julgeolekut ja poliitilisi otsuseid. Ta viitas näitena ajaloolistele kokkulepetele, nagu Jalta konverents ja Molotovi-Ribbentropi pakt. „Ajaloo õppetunnid ei tohi ununeda – need peavad jääma hoiatavateks näideteks minevikku,“ lausus president Karis.

Samuti on väikeriikide jaoks liitlassuhted tänapäeva maailmas olulisemad kui kunagi varem. President Karis meenutas, et Eesti pidas iseseisvuse taastamise järel oluliseks saada Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, et tugevdada oma julgeolekut. Ta tõi paralleeli praeguse aruteluga Ukraina NATO liikmesuse taotlemise üle, meenutades, et ka Eesti liitumise teemal peeti läbirääkimisi ajal, mil Venemaa väed olid veel Eestis. „Kõik meie liitlassuhted põhinevad ühistööl ja solidaarsusel – see põhimõte kehtis Eesti puhul siis ja kehtib ka praegu Ukraina puhul,“ rõhutas ta. „Liitlassuhetes suureneb väikeriikide jõud, me saame olla uute initsiatiivide eestkõnelejad ja läbi eeskuju kutsuda teisi kaasa. Just sellele Eesti keskendubki.“