Zelenskõi kohtumisel Vance’iga: Ukraina vajab enne rahuläbirääkimiste alustamist julgeolekugarantiisid

Vahetult enne kohtumist ütles Zelenskõi, et Venemaa president Vladimir Putin on ainus Vene ametnik, kellega ta on nõus rääkima. Ta lisas, et on valmis Putiniga kohtuma alles pärast seda, kui Ukraina on kokku leppinud ühises plaanis USA presidendi Donald Trumpi ja Euroopa liidritega.

„Me tahame, et sõda lõppeks, me tahame, et tapmine lõppeks, kuid me tahame saavutada püsivat ja kestvat rahu, mitte sellist rahu, mis paari aasta pärast toob Ida-Euroopas kaasa konflikti,“ ütles Vance pärast vestlust ajakirjanikele. „Oluline on, et me saaksime kokku ja hakkaksime pidama vestlusi, mis on vajalikud selle asja lõpetamiseks.“