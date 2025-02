VIDEO | JD Vance pidas Euroopa ametnikele loengu sõnavabaduse ja ebaseadusliku rände teemal

Kõnes kritiseeris Vance Euroopa ametnike avaldusi, mis „kõlasid rõõmustunult“ Rumeenia presidendivalimiste tulemuste tühistamise, ulatuslike sisumodereerimise volituste või muude sõnavabaduse piirangute kohta, öeldes, et need on „Ameerika kõrvadele šokeerivad“.

„Oht, mille pärast ma muretsen Euroopa suhtes enim, ei ole Venemaa, see ei ole Hiina ega ükski teine väline jõud. Mulle teeb muret sisemine oht. Euroopa taganemine oma kõige põhilisematest väärtustest, Ameerika Ühendriikidega jagatud väärtustest,“ sõnas Vance.

Ta kritiseeris Euroopa liidreid, et nad „jooksevad hirmus omaenda valijate eest“, sealhulgas rände teemal. See võib hävitada demokraatiat seestpoolt, sest see heidutab elanikkonda demokraatlikes protsessides osalemisest, ütles Vance.

Asepresident hoiatas Euroopa ametnikke ebaseadusliku rände eest, öeldes, et valijad ei hääletanud selle poolt, et avada „väravad miljonitele kontrollimatutele sisserändajatele“. Ta viitas eile Münchenis toimunud rünnakule, mille kahtlusalune on 2016. aastal Saksamaale varjupaigataotlejana saabunud 24-aastane afgaan, rünnaku motiiv võis olla islamiäärmuslik.

USA asepresident lükkas tagasi igasuguse kriitika miljardär Elon Muski väidetava sekkumise kohta Euroopa valimistesse. Ta ütles, et „kui Ameerika demokraatia suudab üle elada 10 aastat Greta Thunbergi sõimamise, siis suudate teie üle elada paar kuud Elon Muski“.

Oma kõnes vältis Vance üksikasjalikku arutelu kaitse ja julgeoleku üle, samuti ei rääkinud ta palju Ukrainast. Ta ütles vaid lühikese kommentaari, et USA „usub, et me jõuame mõistliku lahenduseni Venemaa ja Ukraina vahel“.

Vance’il on tänases päevakavas veel kohtumine Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Paljud vaatlejad loodavad, et nende kõnelused heidavad natukene valgust Trumpi ideedele sõja lahendamiseks läbirääkimiste kaudu.

