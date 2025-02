Tsahkna Müncheni julgeolekukonverentsil: USA asepresident pidas Euroopale loengut, kuid ei rääkinud ühtki sõna agressioonist

Tsahkna ütles, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles oma avakõnes, et komisjon algatab protsessi, lõdvendamaks Euroopa Liidu eelarvereegleid kaitsekulu suurendamiseks. „See on Euroopale ja meile Eestile väga hea uudis, kuna meie plaan on tõsta kaitsekulu 5%-ni ning see annab meile vabamad käed,“ märkis Tsahkna. Samuti tõi von der Leyen Tsahkna sõnul oma kõnes tugevalt esile Euroopa-keskset rahastamist liikmesriikide kaitsekulu katmiseks.