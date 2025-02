Kohtla-Järve huvikoolis on näitusel üleval kümned Eduard Odinetsi portreed. Direktor: poliitikaga pole sel mingit pistmist

Veebruari lõpuni on Kohtla-Järvel Ahtme kunstide koolis üleval Eduard Odinetsi portreede näitus. Autoriteks on õpilased. „Eks ta näotu ole. Odinets võiks natukene tagasihoidlikum olla,“ märgib linnavolikogu opositsiooni eestkõneleja Jaanek Pahka. Kooli direktor ja Odinets selgitavad, et eesmärk on hoopis laste kunstitöid tunnustada.