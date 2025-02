Delfi ajakirjanik Tuuli Jõesaar pälvis uhhuu vastu võitlemise eest juhtlamba tiitli

„Tuuli töö ei jäta ruumi tühjadele sõnadele – teaduspõhine ajakirjandus võib päästa elusid,“ ütles MTÜ Vox Rationise juhatuse liige Maarja Saavik. „Tuulil on juhtlamba julgus seista vastu väärinfole, tuua esile faktid ja juhtida ühiskonda teadlikuma tuleviku suunas.“

Saaviku sõnul on Tuuli Jõesaar ajakirjanik, kelle töö ei ole pelgalt informatiivne, vaid ka ühiskondlikult mõõdetava mõjuga. Jõesaare artiklid on paljastanud väärinfot, ebateaduse levitajaid ja heausksete inimeste ärakasutajaid ning toonud kaasa selgeid muutusi inimeste käitumises. Viimase kõnekas näide on tema artikkel läkaköhast – pärast selle avaldamist tekkis Eestis pretsedenditu olukord: läkaköhavaktsiini varu sai otsa.