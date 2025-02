Võtsid raha ja murdsid südame: armukelmid petsid mullu eestlastelt välja sadu tuhandeid eurosid

Priit (nimi muudetud – toim) suhtles veebis naisega, kelle nimeks oli märgitud Darya Loginova. Pärast mõneajast vestlust kirjutas naine, et armastab meest ja soovib tulla Eestisse temaga kohtuma. Väidetavalt Venemaal elav naine palus raha, et saaks teha viisa ja katta muud kulud. Ülekannet küsis ta bitcoin’ides ning juhendas seejuures meest, kuidas seda teha.

Mõne aja pärast pidi David Eestisse jõudma, kuid teatas siis, et ta peeti segastel asjaoludel Tallinna lennujaamas kinni. See tundus naisele äärmiselt kahtlane jutt, mispeale lõpetas ta suhtluse ja pöördus politseisse. Politsei alustas kelmusjuhtumi uurimiseks menetlust. Kahju on kokku 15 000 eurot.

Siiri (nimi muudetud – toim) hakkas Tinderis suhtlema austraallasest noormehega, kelle nimeks oli David Jamieson. Mees pidi tulema Kosovost Eestisse, et naisega kohtuda. Ühes kirjavahetuses väitis mees, et lõhkus ära mingi seadeldise ning peab selle enne lahkumist kinni maksma. Mees ütles, et tema pangakonto on suletud, sest ta ei tohi lähetusel olles makseid teha.

Piia (nimi muudetud – toim) hakkas Instagramis suhtlema ameeriklase Damtie Kendrick Dallesandroga. Mees väitis, et ta on major Damaskuses. Ta soovis Süüriast ära tulla, kuid ÜRO pidavat kuulda võtma ainult naiste palveid, juhul kui mõni mees sealt lahkuda soovib. Nii oli Piia nõus kõrget majorit aitama.

Armukelmide mudel

Eespool kirja pandud lood on hiljutised näited Eestis aset leidnud juhtumitest. Lääne-Harju politseijaoskonna juht Lea Bärenson märkis, et armukelmid ei võta mitte kellegagi ühendust isiklikust huvist, vaid nad suhtlevad disainitud mudeli järgi. „Uurimused on näidanud, et petturite suhtlustaktikad on peensusteni läbi mõeldud ning nad võivad pettuse toime panemiseks järgida ka täpselt kirja pandud juhiseid,“ ütles ta.

„Pettur arvestab, et komplimente tehes on lihtne tähelepanu võita ja suhtlust algatada. Ta mängib suuresti üksildusele, kaastundele, empaatiale, selleks et ohvrilt raha kätte saada. Tema suhtlusstiil on tunnetest nõretav ning ajapikku emotsionaalselt üha laetum,“ rääkis Bärenson. „Lõpuks võib asi jõuda lausa ähvardusteni. Raha saades kelm aga kaob või proovib teilt mõne aja möödudes uut summat saada.“

Bärenson rõhutas, et oma isiklikke andmeid ei tohi võõrastele ühelgi juhul jagada, sest neid võidakse kurjasti ära kasutada. Ka ei tohiks teha rahalisi ülekandeid võõrastele, kellega pole kohtutud ja keda päriselt ei tunta.

„Küsige kasvõi neutraalset kõrvalpilku mõnelt healt sõbralt, enne kui võhivõõrastele oma säästud kannate või nende abistamiseks laenu võtate. Suur tõenäosus on, et tegu on pettusega ning sõbra selge pilk ja soovitus võib päästa teid suuremast kahjust,“ soovitas Lääne-Harju politseijaoskonna juht. „Kahtlustades, et tegu on kelmiga, lõpetage suhtlus ja teatage sellest politseile,“ lisas ta.

Eesti väitlusseltsi ja politsei soovitused SAMM 1: Kui sulle kirjutab sotsiaalmeedias välismaalane, kes soovib tutvust teha, ja teil ei ole ühised tuttavaid, küsi enne vestlusesse asumist endalt: Mis on tema tegelik motiiv võhivõõrale kirjutada?

Kust ta just sinu leidis, kui teil ei ole ühiseid tuttavaid ega ela samas riigis? SAMM 2: Uus netituttav teatab, et armastab sind, ja soovib sinuga kogu oma elu veeta. Küsi endalt: Miks ta kiirustab sügavate isiklike tunnete avaldamisega?

Miks ta teeb suuri tõotusi, kui te pole kohtunud ja suhtlus on olnud nii lühiajaline?

Kust ta teab tahta just teiega oma elu jagada, kui pole teada teie argieluline klapp?

Kuidas sobib kokku armastuseavaldus ja sellele järgnev kiire rahaline surve? SAMM 3: Sotsiaalmeedias sulle armastust avaldanud netituttav teatab, et tal on ootamatu olukorra tõttu vaja palju raha. Küsi endalt: Miks ta ei suhtle kindlustuse, korrakaitse, krediidiasutuse, tolli või muu ametkonnaga, et probleem mõistlikul moel lahendada?

Mis see temast räägib, kui tal puudub tugivõrgustik ja tuttavad päriselus, kes teda aitaks?

Mida selline olukord tema usaldusväärsuse ja asjalikkuse kohta sulle ütleb?

Kuidas mõjutab see teie suhet, kui otsustad talle raha andmata jätta?

Armukelmuste statistika 2024 Politseile teatati 28 armukelmuse juhtumist.

19 juhul langes inimene armukelmi ohvriks.

Kahjusummad on vahemikus 230–70 000 eurot kogusummas ligi 300 000 eurot.

Valdav osa kelmustest pandi toime pealinna elanike suhtes.

Valdav osa armukelmidest tegutses Tinderis.

Valdav osa ohvritest on eestikeelsed eakamad naised.