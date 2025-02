SKA põhjendustest nähtub, justkui peaks inimene sügava puude saamiseks koomas olema. „Ekspertarstid ei tohi oma suva järgi seadust tõlgendada!“

Pärast artiklit sotsiaalkindlustusameti (SKA) ekspertarstidest, kes on arstiks õppinud mitukümmend aastat tagasi ega ole aastakümneid arstina töötanud, tabas Delfi toimetust pöördumiste laviin inimestelt, kelle kohta on need ja teised SKA ekspertarstid vastuolulisi otsuseid teinud. Ammendavaid põhjendusi sellele, miks tehti sellised otsused, ei saa ka vaiet esitades. Puudega inimeste esindajad on pöördunud selgituste saamiseks sotsiaalministeeriumi poole küsimusega, kas ekspertarstid ja ametnikud tõlgendavad seadust õigesti.