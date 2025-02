Pressikonverentsil rõhutas Kosiniak-Kamysz Euroopa vajadust suurendada kaitsekulutusi ning märkis, et Poola juba kulutab riigikaitsele 5% SKT-st, vahendab Guardian.

„Poola on riik, kes mõistab, et suuremad kaitsekulutused on kindlasti kohustuslikud. Euroopa peab rohkem kulutama,“ ütles Kosiniak-Kamysz.