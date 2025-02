SÜDAMLIK HETK | Mükosärk ühendab lahkunud lähedase igavese loodusringiga

Öeldakse, et mullast me tuleme ja mullaks me lõpuks ka saame. 21. sajandile kohaselt võiks ka lähedase matmisel mõelda sellele, milline on kadunukese viimane tegu siin planeedil. Hollandis väljatöötatud Mükosärk on võimalus matta lähedane 100% looduslikus kirstus, mis biolaguneb täielikult 45 päevaga ja rikastab nii seda mulda, milleks lähedane lõpuks saab.