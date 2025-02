FOTOD | „Ristide murdmine on barbaarne.“ Märjamaal rüüstati muinsuskaitsealuseid kalmistuid

Mainitud kaks surnuaeda on muinsuskaitse all. Muinsuskaitseameti teada toimus rüüstamine ajavahemikus 7.-10. veebruar. Saagiks langes üle 40 malm- ja sepisristi, õigeusu surnuaia värav ning ühe hauaplatsi sepispiire.

„Surnuaia rüüstamine võtab sõnatuks sõltumata sellest, kas tegu on muinsuskaitse all oleva viimse rahupaigaga või mitte. Haudadelt ristide murdmine ja sepispiirde ning värava varastamine on barbaarne ja seda grotesksem, et tegu on meie ühise väärtusliku kultuuripärandiga,“ sõnas muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja Kais Matteus.