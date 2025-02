Praktilisi nippe igasse päeva: kuidas planeerida toidukordi ja säästa raha

Suurema portsjoni korraga valmistamine on kasulik mitmel viisil. Näiteks aitab see märkimisväärselt aega kokku hoida, kuna siis ei pea igal toidukorral süüa valmistama. Samuti on niimoodi lihtsam oma nädalamenüüst kinni pidada, sest planeeritud söök on juba valmis ja vaja vaid soojendada. See aitab ka vältida impulssiivseid oste või toidutellimist, kui kõht on tühi. Ja muidugi tähendab see ka vähem nõudepesu.