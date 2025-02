Isamaa esimees Urmas Reinsalu saab Isamaa suurannetajale kuuluvas Postimehes oma saate

„Tuli selline huvitav pakkumine, hea meelega osalen selles,“ ütles Urmas Reinsalu. Pakkumise oli talle teinud Postimehe arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar . Küsimuse peale, kas ta hakkab saadet igal nädalal tegema, vastas Reinsalu, et kõigepealt tuleks vaadata, kuidas esimene saade õnnestub.

Saatesarja esimene osa peaks olema eetris juba täna. Millest saates juttu tuleb? „Saates oli üks meeldiv ekspert Arvi Hamburg (kes on kandideerinud valimistel Isamaa nimekirjas – H. K.). Rääkisime energeetikast,“ ütles Reinsalu ja kinnitas, et jutuks tuleb muu hulgas valitsuse energiaplaan. „On mõistlik, kui valitsuse vaadete kõrval on ka varivalitsuse vaade,“ rääkis Reinsalu.