JD Vance’i sõnul võib USA väed Ukrainasse saata, kui Venemaa rahu ei taha

Vance ütles eile ajalehele Wall Street Journal, et USA vägede Ukrainasse saatmise võimalus on laual nagu ka majandusliku karistamise võimalus, kui rahukokkulepe ei garanteeri Ukraina pikaaegset iseseisvust, vahendab CNN.

„On olemas majanduslikud mõjutusvahendid, on loomulikult olemas sõjalised mõjutusvahendid,“ ütles Vance.

Vance’i avaldus on hoopis teises toonis kui Valge Maja hiljutised avaldused, sealhulgas president Donald Trumpi omad, kes ütles sel nädalal, et Ukraina võib ühel päeval olla Venemaa oma, rääkis telefoni teel Putiniga ja teatas, et läbirääkimised algavad peagi.