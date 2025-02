Münchenis maailma liidreil „nööbist“ haarata ei maksa, ent diplomaatide töö jätkub nii puhkenurgas kui ka toidujärjekorras

Samuti üritusel viibiv rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik ütles Delfile, et Eesti-sugusele riigile on Münchenis kohal olek kindlasti tähtis, eelkõige Euroopa-USA suhete arutamise mõttes. „See on äärmiselt oluline foorum ja annab võimalusi kahepoolseteks kohtumisteks ja mitteformaalseks mõttevahetusks,“ ütles Raik. „See, millised vestlused kõige olulisemaks osutuvad, sõltub palju kohapeal viibivatest isikutest, aga kontaktide hoidmise ja sõlmimise võimalus on selle ürituse kõige suurem väärtus,“ lisas ta.