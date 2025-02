VIDEO | Vene droon tabas öösel Tšornobõli tuumajaama purunenud reaktori katterajatist

„Ainus riik maailmas, kes võib selliseid objekte rünnata, okupeerida tuumajaamade territooriumi ja viia läbi lahingutegevust, hoolimata tagajärgedest, on tänane Venemaa. Ja see on terroristlik oht kogu maailmale,“ teatas Zelenskõi.

„Mul ei ole täpset informatsiooni. Tean üht: ei saa olla juttugi, et antaks lööke mingitele aatomiinfrastruktuuri, tuumainfrastruktuuri objektidele. Seetõttu on igasugused väited, et see oli nii, need ei vasta tegelikkusele,“ lausus Peskov. „Tõenäoliselt käib jutt järjekordsest provokatsioonist, vassimisest – see on just see, mida armastab ja mõnikord ei põlga ära teha Kiievi režiim.“