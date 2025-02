Macron kuulutas, et Euroopa peab kaitse ja majanduse valdkonnas musklit kasvatama.

Macron kinnitas, et ainult Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi saab enda riigi nimel läbirääkimisi pidada, ning hoiatas, et sellise rahu võimaldamine, mis on kapitulatsioon, oleks halb uudis kõigi, sealhulgas USA jaoks.