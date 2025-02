Hegsethi sõnul tuleb Ukrainas tunnistada kõva jõu tõsiasju

„Ma tahan midagi selgitada, sest see puudutab seda, et NATO liikmesus ei ole läbirääkimiste realistlik tulemus,“ ütles Hegseth, kes oli päev varem öelnud, et Ukrainal on NATO liikmesust ebarealistlik oodata, vahendab CBS News.

„See on miski, mida ma ütlesin oma kõnes siin, osana meie koordineerimisest, kuidas me viime läbi käimasolevaid läbirääkimisi, mida president Trump juhib. Seega, neid läbirääkimisi juhib president Trump. Kõik on arutusel,“ ütles Hegseth.

Kolmapäeval tõdes Hegseth lisaks Ukraina NATO liikmesuse ebarealistlikuks kuulutamisele, et ka Ukraina 2014. aasta eelsete piiride juurde naasmine on ebarealistlik. Seda kordas ta ka eile.

„Reaalsuses ei ole see, et piire ei viida tagasi sinna, kus kõigile meeldiks, et need oleksid, järeleandmine Vladimir Putinile,“ ütles Hegseth. „See on kõva jõu tõsiasjade tunnistamine pärast kohapeal tehtud suuri investeeringuid ja ohverdusi.“

Hegseth märkis, et tulevast Ukraina abistamist, „kas vähem või rohkem“, võidakse samuti läbirääkimistel arutada.

