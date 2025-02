Senat kinnitas Robert F. Kennedy juuniori USA tervishoiuministriks

Endine presidendikandidaat hakkab nüüd jälgima peamisi tervishoiuasutusi, millel on umbes 80 000 töötajat ja triljoni dollari suurune eelarve.

Kennedy kinnitati ministriks häältega 52:48. Teda ei toetanud ükski demokraat. Demokraatide vastuseisuga ühines taaskord vabariiklasest senaator Mitch McConnell, kes on nüüdseks hääletanud kolme kabineti kandidaadi vastu, vahendab CNN.

McConnell tõi avalduses, milles ta selgitas oma vastuseisu Kennedyle, välja oma kogemuse lastehalvatuse põdejana. Ta ütles, et tervishoiuministeeriumi juht peab olema valmis tunnistama elupäästvate vaktsiinide tõhusust ja suutma näidata, et mõistab USA tervishoiusüsteemi põhielemente.

„Härra Kennedy ei suutnud tõestada, et ta on parim võimalik isik Ameerika suurima tervishoiuasutuse juhtimiseks,“ lisas ta.

Kennedyt peeti vastuoluliseks kandidaadiks peamiselt seetõttu, et ta on varem levitanud valeinformatsiooni vaktsiinide ohutuse kohta. Hääletusele eelnenud senati kuulamisel üritas ta oma tegevusi kaitsta, lubades seadusandjatele, et ta ei ole vaktsiinide vastu.