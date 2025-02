Peskov: USA on Venemaa peamine vastaspool rahukõnelustel

„Ukraina osaleb läbirääkimistel nii või teisiti,“ ütles Peskov riiklikule televisioonile antud intervjuus. Sellest olenemata märkis ta, et dialoogis on ka „kahepoolne Vene-Ameerika rada“, vahendab Meduza.

„Me mõistame kindlasti, et Washington on meie peamine vastaspool selles protsessis,“ ütles Kremli pressiesindaja.

USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini eilse telefonikõne ajal ei arutatud Euroopa võimalikku osalemist rahukõnelustes, rääkis Peskov. „Seda ei arutatud kuidagi, vestlus ei puudutanud Euroopa asju. Eurooplased peavad Washingtoniga suhtlema, et kindlustada oma koht protsessis,“ selgitas Peskov.

Moskva ja Washingtoni vahelised „tööalased kontaktid“ vajavad aega välja kujunemiseks, et seejärel valmistada ette raamistik Venemaa ja USA presidendi tulevaseks kohtumiseks, ütles Peskov.

Trumpi teatel korraldavad nad oma esimese isikliku kohtumise Saudi Araabias. Peskov tunnistas, et Saudi Araabia pealinna Riyadhit on arutatud kui võimalikku tippkohtumise võõrustajat, kuid lisas, et mingeid konkreetseid otsuseid ei ole veel vastu võetud.