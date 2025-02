Zelenskõi Trumpi otsusest võtta esmalt ühendust Putiniga: „See ei ole väga meeldiv“

„Meil on olnud juba kolm vestlust president Trumpiga, seega ma ei pea seda kõnet prioriteediks, et ta rääkis esimesena Venemaaga. Kuigi see ei ole tõesti igal juhul väga meeldiv,“ ütles Zelenskõi ajakirjanikele.

„Euroopas on tõsine mure, et nad ei näe ikka veel signaale USAst, et neil on koht laua taga. See tähendab, et kõik saavad aru, et Ameerika, Ukraina ja Venemaa võivad olla sellises formaadis läbirääkimistel, aga kus on Euroopa?“ ütles ta.