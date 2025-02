Ma ütlen pigem seda, mida mina nendest sõnumitest arvan. See ei ole kindlasti hea, et Venemaa eeltingimustele – üldse läbirääkimiste pidamiseks, nende alustamiseks – on Trump kohe järele andnud ja juba on teatatud, et Ukraina NATO liikmelisus on ebarealistlik, täpselt samamoodi on ebarealistlik see, et Ukraina saaks tagasi okupeeritud territooriumeid. Kui see on läbirääkimiste lähtepositsioon, siis see tugevdab oluliselt Venemaa positsiooni, see nõrgestab rahvusvahelist õigust ja kõike muud.