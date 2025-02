„Kes tahab olla Mordoriga koos?“ Kuidas Eesti end Kremli küljest eraldas

„Parem hilja kui mitte kunagi,“ ütles operatsiooni kohta sünkroniseerimise meeskonda juhtinud Hannes Kont. „Ukraina on kolm aastat sõjas olnud. Meie ohutase on juba palju varem oluliselt muutunud. Oli tagumine aeg taristu kaitse operatsiooni elluviimine ja kujustus päris elus ära testida,“ lausus ta. Kont on suurt ümberlülitumist ja sellega seotud investeeringuid kuus aastat ette valmistanud, ent ometi ei soovi ta olla suurettevõtmise esindusnägu.

Kes siis on selle loo suurimad kangelased? „Energeetikud,“ ütles riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktor Erkki Tori. „See on energeetikute pidupäev, nagu [Eleringi juht] Kalle Kilk on mitmel korral öelnud.“

„Energeetikutele on see väikese iseseisvuspäeva tähistamine,“ ütles ka peaminister Kristen Michal. „Aga minu jaoks oli see ka suur asi,“ tunnistas ta, peegeldades sarnast meeleolu, mis valitses Liisa juubelipeol.

