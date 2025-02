Trumpi Gröönimaa avalduste valguses algatasid taanlased petitsiooni California ostmiseks

„Kas te olete kunagi vaadanud kaarti ja mõelnud: „Tead, mida Taani vajab? Rohkem päikest, palmipuid ja rulluiske.“ Noh, meil on üks kord elus võimalus see unistus teoks teha,“ kirjutatakse petitsioonis. „Ostame California Donald Trumpilt ära!“

Petitsiooni veebilehe ülaosas on loosung „Måke Califørnia Great Ægain“, millega viidatakse Trumpi kuulsale loosungile „Make America Great Again“ ehk „Teeme Ameerika taas vägevaks“.

Tekstis käiakse välja plaan tuua jalgrattateed Beverly Hillsi ja orgaaniline smørrebrød igale tänavanurgale. „Õigusriigi põhimõtted, universaalne tervishoid ja faktipõhine poliitika võiksid kehtida,“ öeldi petitsioonis.

Muuhulgas mainitakse tekstis, et Trump ei ole „California suurim fänn“ ja on osariigi juhtidega aastaid tülitsenud. „Me oleme üsna kindlad, et ta oleks valmis õige hinna eest sellest lahku lööma,“ kirjutati petitsioonis.

Esmakordselt käis Trump Gröönimaa ostmise idee välja 2019. aastal. Toona ütles ta, et USA vajab kontrolli territooriumi üle majandusliku julgeoleku tagamiseks.

Taani peaminister Mette Frederiksen ja Gröönimaa peaminister Múte Egede on mitu korda kinnitanud, et saar ei ole müügis. „Me oleme gröönlased. Me ei taha olla ameeriklased. Me ei taha olla ka taanlased. Gröönimaa tuleviku üle otsustab Gröönimaa,“ ütles Egede.

Taani petitsioon on küll nali, kuid USA pakkumine Gröönimaa ostmiseks tundub olevat tõsine. USA välisminister kinnitas jaanuari lõpus antud intervjuus, et Trumpi huvi Gröönimaa ostmise vastu pole nali ja lisas, et saare omandamine on USA riiklikes huvides.

