Kas näeme Vene-USA tandemi tekkimist? Ukraina politoloog: tegelikult ei olnud Trumpi jutus midagi uut

Kui tõenäoline on, et Trump suudab konflikti või vähemalt aktiivse sõjategevuse lõpetada ning kujutada seda Ukraina või USA jaoks võiduna?

Arvan, et tandemist mõeldakse peamiselt Washingtonis, kuna Venemaal on väga konkreetne plaan agressiooni ja laienemise jätkamiseks. Eesmärkide seas on esiplaanil sanktsioonide kaotamine ja läänega tavapärase suhtluse taastamine. USA omalt poolt ootab, et Venemaad õnnestub tõmmata vastasseisu Hiinaga või Venemaa ja Hiina vahele kiilu lüüa. Ent Venemaa ebaadekvaatsed ja agressiivsed seisukohad tingivad selle, et kõik need katsed töiste suhete loomiseks kukuvad läbi, nagu ka muide katsed püsivat rahu saavutada.

Kas on võimalik, et USA jätkab Venemaaga suhete arendamist, majandussidemete sõlmimist ja nii edasi? Kas Vene-USA tandemi teke oleks võimalik?

Trump tahab tõsiselt sõda lõpetada, kuna see on tema jaoks ebamugav. See, kuidas see juhtub, on tema jaoks täiesti eraldi küsimus. Ent Venemaa ja Putini staatuse kahanemine on talle üldjoontes samuti selge. Seda kinnitavad ka Trumpi enda ja Ukraina-Vene erisaadiku Keith Kelloggi sõnad Venemaa majanduslikust mõjutamisest. Viimastel päevadel pole seda juttu kuulda olnud, aga see võimalus on endiselt olemas.'

Trumpi seisukohad on siiski muutunud võrreldes eelmise ametiajaga jõulisemaks. Siis oli ka Venemaal võitmatu riigi kuvand, aga praegu on Venemaa kolm aastat Ukrainas sõdimisega jännis, nende majandusel on suured probleemid ja seda mainis ka Trump pärast ametisse saamist. Selle põhjal ei saa öelda, et Trump oleks järgi andnud. Pigem üritab ta Putinit mõista ja sellesuunalisi otsuseid teha ning sõnastus on sellega seotud.

Midagi ootamatut Trumpi avaldustes ei olnud, üldiselt võis midagi sellist oodata. Nägime valimisjärgsel perioodil taas, kuidas Putin tegi kõik võimaliku Trumpi meelitamiseks ja mõjutamiseks. Võis eeldada ka seda, mis on Trumpi enda arusaamad ja vaated. Võib-olla ootasime, et toimub teatav korrektsioon, aga midagi erakordset minu meelest tema avalduses ei olnud

Võiduna võib kujutada kõike ning välistada ei saa ka vaenutegevuse peatamist. Ent tuleb mõista, et Ukraina seisukohad on meie riigi jaoks eluliselt tähtsad ja hädavajalikud. Lähtume faktist, et me ei saa tunnustada ja ei hakka kunagi tunnustama oma ajutiselt okupeeritud territooriumi kaotamist. Samamoodi, sõltumata sellest, mida keegi ütleb, on Ukrainal oma julgeolekust ja suveräänsusest oma arusaam. Meil on õigus NATO-ga liituda ja me ei saa sellest lahti öelda.

Vene Föderatsiooni jaoks on sellest loobumine aga läbirääkimiste eelduseks. See tähendab, et see ei ole midagi, mida arutada, vaid miski, mida Vene Föderatsioon tahab ühepoolselt peale sundida. Täpselt samamoodi, nagu Moskvas on mingil põhjusel illusioon, et on võimalik taastada 1940.-te ja 1930.-te reaalsus, jagada maailm koos USA-ga ära ning tagada kõigi Venemaa nõuete täitmine.

Arvestades EL-i välisministrite ja välisteenistuse poolt Ukraina kohta tehtud ühisavaldust on juba näha, et vähemalt salasobingud on ebatõenäolised.

Kuidas kommenteerite Trumpi sõnu, et Ukraina ei pruugi okupeeritud alasid tagasi saada?

Ukraina on suveräänne riik ja isegi meie kõige olulisema partneri sõnad ei saa meie suveräänsust kahtluse alla seada ega Ukraina eest asju otsustada. Sama lugu on Volodõmõr Zelenskõi võiduplaaniga, kus räägiti Ukraina maavaradest. Tõlgendus, et need võiksid toimida tasuna juba antud abi eest, on lihtsalt tõlgendus.

Relvarahu ei tähenda veel sõja lõppu. Ja Ukrainale antud abi tuli omal ajal ilma selliste tingimusteta. Seega oleme alles läbirääkimiste alguses ja üldiselt on liiga vara millestki täpsemalt rääkida.

Kas USA-Vene suhtlus peaks tekitama ärevust ka Balti riikides? On selge, et Trump ei ole Venemaa ohjeldamisest ja selle naabrite julgeolekutagatistest huvitatud.

Tegelikult ei ole me midagi uut seni kuulnud, kuna Trumpi suhtumine NATO-sse ja Euroopa julgeolekusse oli selge ka varem. Ja sõnum ei ole üksnes selles, et Euroopa peaks oma julgeolekusse rohkem panustama ja enda kaitsmise ja sõjatööstuse peale rohkem kulutama, vaid selles, et Euroopa peaks ise hakkama saama.

Arvan, et mõnes mõttes annab see põhjuse lisada NATO mehhanismidele uusi mehhanisme regionaalsete liitude näol, milles osaleks näiteks Ühendkuningriik. Samuti tähendab see vajadust suurendada Ukraina abistamist, millega Balti riigid on väga aktiivselt tegelenud. Ukraina osalusel tuleb sõlmida uusi kaitseliite, milles osaleksid Põhja-Euroopa riigid ja Poola. Ma ei arva, et olukord on väga kriitiline, ent see annab põhjuse oma vastupidavust ja julgeolekust parandada.

