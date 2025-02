INTERVJUU | Jonatan Vseviov: soovitan Vene ametnikel mitte liiga palju šampust juua

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval Ukraina-teemaliste kõneluste alustamisest Venemaaga ning ei vastanud jaatavalt küsimusele, kas Ukrainat peetakse nendel kõnelustel võrdväärseks osapooleks. Ukrainaga konsulteerimata ja juba enne läbirääkimisi lubas Trump, et riiki NATO-sse ei lubata ning Ukraina peab osa territooriumist loovutama. Kõik see muudab USA ja Euroopa tipp-poliitikute osalusel täna algava Müncheni julgeolekukonverentsi veelgi põnevamaks. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles eile LP-le antud intervjuus, et Eesti diplomaatide töö jätkub endise energiaga, selle eesmärgid muutunud ei ole ning meie huvi on väärtuspõhise poliitika kaitsmine. Peamine on tema sõnul vältida 1938. aasta Müncheni kohtumise kordumist, kus lääneliitlased sundisid Tšehhoslovakkiale peale „rahu“ Natsi-Saksamaaga.