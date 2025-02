Tallinna ringteel toimus ahelavarii, liiklus on häiritud

Täna kella 15.30 seisuga on patrull igaks juhuks veel kohapeal abistamas, kuna ilmastikuolud on keerulised ja sõidukid veel seal kohapeal.

Teed on libedad

Pärastlõunal on maanteed Harjumaal ja Lääne-Eestis märjad ning Ida- ja Lõuna-Eestis lumised või lumesoola segused, vahendab transpordiamet. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab lund või lörtsi aga mujal on sadu harvem, kuid sekka võib tulla ka jäävihma ning teedel võib esineda jääd ja libedust.

Õhutemperatuur on -1…-6 kraadi vahel ning teetemperatuurid on 0…-3 kraadi. Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul ja öösel mitmel pool lund ja lörtsi ning esineb pinnatuisku, teed on jäised ja libedad! Õhutemperatuur jääb õhtul -1...-7 kraadi ja öösel -2…-8 kraadi vahele.