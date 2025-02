Lavrov: Putini ja Trumpi telefonivestlus tekitas läänes kangestuse

„Mind hämmastas see, et kogu maailma tabas mingi kangestus, nii toimunud vestlust kui ka teateid sellest vestlusest peetakse millekski erakordseks,“ ütles Lavrov tänasel pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Lavrov lisas, et erimeelsusi Venemaa ja USA vahel on palju, aga kahe riigi presidendid „mõistavad suurepäraselt, et poliitika on istumine ja rääkimine ning kokkupuutepunktide otsimine“.