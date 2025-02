VIDEO | Münchenis sõitis auto rahva hulka ja on vähemalt 28 vigastatut. Autot juhtis varjupaigataotleja Afganistanist

Juhtum leidis aset Müncheni kesklinnas. Otsa sõideti ametiühingu Verdi streigist osa võtnud inimestele. Päästeteenistus kinnitas, et on vähemalt 28 vigastatut, kelle hulgas on kaks raskelt vigastatut, vahendab Bayerischer Rundfunk (BR).

Baieri liidumaa peaminister Markus Söder ütles ajakirjanikele, et tegemist oli arvatavasti rünnakuga. Autot juhtis varjupaigataotleja staatuses 24-aastane afgaan.

Auto järgnes meeleavaldajate rongkäigule, vingerdas politseiautodest mööda ja rammis inimgruppi tagantpoolt kiirusega üle 50 kilomeetri tunnis. Täpsemalt leidis see aset Müncheni Maxvorstadti linnaosas Stiglmaierplatzil.

Politsei kinnitas, et auto pihta ka tulistati.

Müncheni ülemlinnapea Dieter Reiter kinnitas, et vigastatute hulgas on ka lapsi. Reiteri sõnul on ta sügavalt vapustatud.

Politsei esindaja Thomas Schelshorni sõnul uuritakse, kas toimunud streigiaktsiooni ja rünnaku vahel on mingi seos.

Ühe pealtnägija sõnul sõitis auto tahtlikult rahva hulka. Pealtnägijad rääkisid ka kahest mehest, kellest ühte politsei tulistas ja kes minema kanti.

Üks pealtnägija ütles BR-ile, et osales meeleavaldusel ja kui auto rahva hulka sõitis, jooksis ta kohale ja nägi meest auto all lamamas. Ta püüdis ust avada, aga see oli lukus. Siis tuli politsei ja tulistas auto akna katki, mille peale pealtnägija eemaldus ja hoolitses vigastatute eest.

