„Me teeme hingele pai.“ Hingesillad pakuvad lapse kaotanud vanematele tuge

Täna, 15. veebruaril, peetakse Hingesildade mälestusteenistust juba kümnendat korda. Liivi Laose ja Raul Altmäe endi jaoks on teenistustel olemine nende aastate jooksul muutunud. „Esimestel aastatel oleksin pigem tahtnud olla pingi all ja ainult nutta. Ja ma nutsin muidugi ka, kuid korraldajana pead sa vaatama, et kõik kenasti laabuks,“ sõnab Liivi. „Õnneks on kõik selle teenistuse korraldamisega kaasa tulnud inimesed sellised, kelle puhul sa tead, et kõik sujub. Nüüd ehk suudan seal olla isegi juba ilma pisarateta.“

Kuid ta teab, et ei suuda. Poeg Rasmus on alati meeles ja seega on alati meeles ka see, miks Hingesildade teenistust üldse korraldatakse. Traditsioonid on alati olulised, kuid veel eriti leinaprotsessis. „Pärast kellegi kaotust või mingisuguses raskes olukorras olemist näeme ju kõik, kui oluline on üks või teine kunagine traditsioon,“ märgib Liivi.