VIDEO ja BLOGI | Michal: mõned riigid on arutanud Ukrainas rahuvalve missiooni alustamist

Pressikonverentsist võttis suurima osa Trumpi-Putini telefonikõne kommenteerimine. Nii Tsahkna kui Michal rõhutasid, et Putini eesmärgid ei ole muutunud ning Ukraina territooriumite hõivamine on vaid üks osa tema plaanist. „Putin tahab Ukrainat hävitada, lõhkuda Euroopa julgeolekustruktuur ja taastada Nõukogude Liidu aegsed mõjutsoonid,“ selgitas Tsahkna.

Eesti plaanib Tsahkna sõnul ka uurida, millised saavad olema julgeolekugarantiid juhul, kui rahu kehtestatakse. Michali sõnul on üks tingimus, et NATO liikmelisuse võimaluse peab Ukraina jaoks alles jääma. „On riike, kes on arutanud rahuvalve missiooni algatamist Ukrainas,“ märkis Michal. „Ei tohi unustada, et sõda endiselt käib, isegi, kui debatid algavad.“