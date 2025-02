USA kaitseminister Hegseth: rahupüüdlused ei ole Ukraina reetmine

Hegseth ütles ajakirjanikele, et Venemaa agressioon Ukraina vastu oli NATO jaoks „tehaseseadete taastamine“ ja mõistmise hetk, et see allianss peab olema jõuline, tugev ja tõeline, vahendab Guardian.

„Selle tõttu on president Trump kutsunud suurendama kaitsekulutusi kogu NATO-s, et Euroopa riigid mõistaksid, et see on kiireloomuline, tõeline oht kontinendile, ja see agressioon peab olema äratuskell,“ ütles Hegseth.

Hegsethi sõnul on Vene agressioonile vastuseismine „Euroopa tähtis vastutus“.

Hegseth nimetas USA presidenti Donald Trumpi parimaks läbirääkijaks planeedil, kes toob pooled laua taha kokku, et rahu poole püüelda.

Ajakirjanikud ütlesid aga, et kiireid rahupüüdlusi ja läbirääkimisi Putiniga võidakse näha Ukraina reetmisena.

„See on teie keelekasutus, mitte minu. Kindlasti mitte reetmine,“ väitis Hegseth. „Ei ole mingit reetmist, on äratundmine, et kogu maailm ja USA on investeerinud rahusse, läbirääkimistega saavutatud rahusse.“

