Hasartmänge ei ole õigus kõigil korraldada

Kellel on Eestis õigus hasartmänge korraldada?

See on leht, kust saab igaüks kontrollida, kas näiteks turule tulnud uued kiirkasiinod on oma loa saanud ja nimekirjast leitavad. Nimekiri ettevõtetest aitab märgata ja teavitada vajalikke osapooli nendest teenusepakkujatest, kes ilma loata turul tegutsevad.

Online-kasiinod ja mängijate andmed

Kuigi hasartmänguvõimalusi on erinevaid, on viimaste aastate jooksul kasvanud online- ehk internetikasiinode osakaal. Seda näitab ka pikk internetikasiinode nimekiri portaalis Parimkasiino.ee . Sellest tulenevalt on esile kerkinud ka mitmed küsimused seoses mängijate andmete turvalisuse tagamisega.

Mängijate andmete turvalisus on oluline ka hasartmängu ettevõtetele ja seetõttu panustatakse palju tehnoloogia arendusse, et andmed oleksid turvaliselt hoitud. SSL-krüpteering on üks olulisemaid turvalisuse näitajaid ja kaitseb selle eest, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalik veebilehe liiklust lugeda. Teine oluline näitaja, mis ei kehti ainult hasartmängu pakkujate veebilehtede puhul, vaid ka kõikide teiste internetilehekülgede jaoks, on HTTPS-protokoll. See näitab seda, et ühendus on turvaline, olgu selleks siis mõne kasiino leht või hoopis mõni teine veebilehekülg, mida parasjagu kasutatakse.