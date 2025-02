Austria koalitsiooniläbirääkimised nurjusid ja paremäärmuslaste juht Kickl nõudis uusi valimisi

Septembris toimunud valimistel sai FPÖ kõige rohkem, 28% häältest, aga teised erakonnad koondusid, et Kicklit ja tema erakonda võimust eemal hoida. Kui need läbirääkimised ebaõnnestusid, kutsuti Kickl ÖVP-ga läbirääkimisi pidama, vahendab Euronews.

Eile õhtul jõudsid pinged haripunkti ja mõlemad teatasid, et läbirääkimisi ei jätkata.

Kickl süüdistas läbirääkimiste nurjumises ÖVP-d ja ütles, et ei langetanud seda otsust kahetsuseta. ÖVP esimees Christian Stocker ütles, et erakond esitas mitu põhinõudmist, mille hulgas olid Euroopa õhutõrjealgatusele kindlaks jäämine ja koostöö rahvusvaheliste luureteenistustega, millega Kickl ei nõustunud.

Täna peaks Austria liidupresident Alexander Van der Bellen asja arutama kõigi erakondade juhtidega, et uurida võimalusi mingi muu koalitsiooni loomiseks. Eilses avalduses ütles Van der Bellen, et on neli võimalust: uued valimised, vähemusvalitsus, tehnokraatide valitsus või uus mitmeparteiline koalitsioon.