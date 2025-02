Rakenduskõrgkoolide rektorid tahavad palka juurde, kuna on jäänud võrreldes töötajate palgatasemega ebavõrdsesse olukorda

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esimees ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits pöördus haridus- ja teadusminister Kristina Kallase (Eesti 200) poole ettepanekuga vaadata üle rektorite töötasud, mis on püsinud 2023. aasta algusest muutumatuna. Ernits tõi esile, et kahe aasta jooksul on rakenduskõrgkoolide töötajate palgad kasvanud 15-20%, mistõttu on tema hinnangul kõrgkoolide juhid jäänud ebavõrdsesse olukorda.

Ernits rääkis Delfile, et rakenduskõrgkoolid on regulaarselt reguleerinud töötajate töötasusid, et need oleksid võrreldavad tööjõuturul sama valdkonna spetsialistide töötasudega. „Vastasel juhul kaotame õppejõud-spetsialisti töömaailmale ja asendust on reeglina väga keeruline leida.“ selgitas ta.