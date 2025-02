Margus Tsahkna: USA teab, et Putini eesmärk ei ole Ukraina territooriumi okupeerimine

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on keeruline ette näha, mis lähitulevikus saab. „Ameeriklased saavad aru, et Putini eesmärk on midagi muud, kui saavutada relvarahu ja kaubelda mõnede territooriumite üle,“ nentis ta. „Putin kordas ka pärast toda telefonikõne, et tema eesmärk on elimineerida sõja juurpõhjused.“ Need on Tsahkna sõnul endiselt terve Ukraina hävitamine, NATO piiride tagasilükkamine ja Euroopa julgeoleku arhitektuuri ümberkujundamine.

Tsahkna rõhutas, et Eesti koos ülejäänud Euroopaga jääb oma seisukohtade juurde. „Me ei saa Putini tingimustega nõustuda,“ kinnitas ta. „Me kujune enam kunagi puhvertsooniks.“ Tsahkna lausus, et ilma Kiievi ja Euroopata ei ole võimalik pikaaegset rahu sõlmida. „Putin on vaja panna nõrgemale positsioonile ja ta nurka suruda,“ sõnas Tsahkna, lisades, et kaitsekulude suurendamise ja Ukraina toetamisega tuleb jätkata.

Tsahkna rääkis, et Euroopast on Trumpi-Putini telefonikõne kohta juba rida avaldusi saabunud. Reedel toimub Müncheni julgeolekukonverents, kus samuti Tsahkna sõnul nö. jalg maha pannakse.

Neljapäeva hommikul teatas Tsahkna pressiteate kaudu, et Putin ei plaani sõjapidamisest loobuda. „Nii nagu Putinil pole mingit kavatsust sõjategevusest loobuda ka võimalike kõneluste ajal, tuleb ka meil jõupositsiooni saavutamiseks säilitada Läänena ühtsus ja kasvatada toetust: maksimeerida sõjalist abi Ukrainale ning poliitilist ja majanduslikku survet Venemaale,“ ütles Tsahkna. „Peame oma tegevustega näitama, et me ei muuda kurssi ja veenma ühtlasi Venemaad, et võit pole tema käeulatuses ning aeg ei tööta tema kasuks.““ Tsakhka märkis, et läbimõtlematus ja kiirustamine innustab Putinit agressiooni jätkama ja oma nõudmistele kindlaks jääma.

