Valgevene vabastas kolm vangi, sealhulgas ameeriklase, ning USA vabastab Vene küberkurjategija

USA rahastatud Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus teatas, et üks vabastatutest on nende ajakirjanik Andrei Kuznetšõk, kes vahistati 2021. aasta novembris.

„See on Andrei, tema naise Alesja ja nende kahe lapse jaoks õnnelik päev. Pärast enam kui kolme aastat eraldatust on see perekond tänu president [Donald] Trumpile jälle koos,“ teatas Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabaduse president ja tegevjuht Stephen Capus oma avalduses.

Tsihhanovskaja teatas X-is, et vabastati ka aktivist Alena Mavšuk, kes on tõsises tervislikus seisundis. Tsihhanovskaja lisas, et kõik kolm vabastatut on Vilniuses.