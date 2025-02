Ametid sõlmisid narkosurmade ennetamiseks kokkuleppe

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on üledooside ja narkosurmade arv viimastel aastatel tõusnud. „Kahjuks on olnud olukordi, kus karistuse hirmus ei helista üledoosi saanu või temaga koos olevad inimesed 112 ega kutsu abi. Halvemal juhul räägime surmaga lõppenud juhtumitest, aga ka olukordadest, kus abita jäädes on inimesel hiljem tõsised tervisekahjustused, mida oleks saanud vältida,“ sõnas Pikaro.

„Selleks, et julgustada inimesi üledoosi korral abi kutsuma, reageerib edaspidi neile väljakutsetele enamasti vaid kiirabi. Politsei läheb kohale siis, kui häirekeskuse kõnest selgub, et sündmuskoht ei ole turvaline, juhtumiga on seotud alaealised või kui on viiteid süütegudele, millele kokkulepe ei laiene. Samuti reageerib politsei juhul, kui sündmuskohal olev kiirabibrigaad palub politsei abi. Näiteks olukordades, kus on vaja tagada kiirabitöötajate turvalisus,“ kirjeldas Pikaro.

Kui politsei siiski läheb sündmuskohale, siis ei alustata väärteomenetlust juhul, kui õigusrikkumine piirdub narkootilise aine väikeses koguses omamise ja tarvitamisega, kui abi kutsuja ja abivajav inimene teevad koostööd politseiga ja loovutavad vabatahtlikult keelatud aine ning kui abi kutsuja ja abivajaja ei ole toime pannud muid õigusrikkumisi ning pole määratud käitumiskontrolli. Hea samariitlase akt ei laiene tõsisematele õigusrikkumistele, näiteks narkootikumide tootmisele, levitamisele, müügile või muudele kuritegudele.