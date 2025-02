Washington ja Kiiev võivad lähiajal jõuda kokkuleppele Ukraina maavarade küsimuses

Zelenskõi ütles ajakirjanikele, et USA esitas Ukrainale esialgse versiooni lepingust. Ukraina juht loodab, et osapooled saavad sõlmida kokkuleppe 14.-16. veebruaril toimuval Müncheni julgeolekukonverentsil.

„Ma väga tahan, et meie meeskond töötaks selle dokumendi kallal. Me saime selle dokumendi täna kätte. Teeme kõik selleks, et meie meeskonnad saaksid selle dokumendi kiiresti kokku leppida ja allkirjastada,“ lisas Zelenskõi.

Bessent ütles, et Kiievi ja Washingtoni vaheline kokkulepe annaks Ukrainale sõjajärgse „julgeolekukilbi“. Ta lisas, et see on osa „suuremast rahulepingust, mida Trump silmas peab“.

USA president Donald Trump on varem väitnud, et uued abisaadetised Ukrainale võivad sõltuda kaubanduslepingutest. Veebruari alguses ütles ta, et soovib Ukraina jätkuva toetuse eest vastutasuks haruldasi muldmetalle.

Zelenskõi on öelnud, et on kokkuleppele avatud. Ta rõhutas, et Ukraina ei paku oma ressursside ära andmist, vaid otsib vastastikku kasulikku partnerlust. Zelenskõi sõnul on Venemaa okupatsiooni all vähem kui 20% Ukraina maavaradest, sealhulgas umbes pooled haruldaste muldmetallide maardlatest.

Bessent on esimene Kiievit külastanud Trumpi administratsiooni esindaja. Ukraina valmistub veebruaris võõrustama ka Ukraina ja Venemaa erisaadikut Keith Kelloggi.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada