VIDEOD | Kas halli passi omanikud jäävad valimisõigusest ilma? Oravad kaaluvat kokkuleppe murdmist

Veebruari lõpus toimub valimisõigust piirava eelnõu teine lugemine. Kui varem kehtis valitsuses sotside nõutud kompromiss, et kodakondsuseta isikutele jääb KOV-valimistel hääleõigus alles, siis nüüd on Reformierakond kõhklema löönud.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) väitis täna, et peaminister Kristen Michal kaalub kokkuleppest taganemist. „Aga olen peaministrile öelnud, et siis kukub põhiseaduse muutmine suure tõenäosusega läbi, kuna matemaatiliselt ei tule hääled kokku,“ märkis ta.

Läänemets rõhutas, et põhiseaduse muutmise eesmärk on võtta hääleõigus ära Vene ja Valgevene kodanikelt. Ta usub, et hääletusel toetavad eelnõu ka opositsioonisaadikud. Kuigi nii Isamaa kui EKRE on nõudnud, et seadusemuudatusega võetaks valimisõigus ära ka n-ö halli passi omanikelt, lausus Läänemets, et Isamaa hääletab lõpuks siiski eelnõu poolt.