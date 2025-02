Zelenskõi vestlusest Trumpiga: Ukraina soovib rahu rohkem kui keegi teine

„Me rääkisime pikalt võimalustest rahu saavutamiseks, arutasime meie valmisolekut teha koostööd meeskonnatasandil ja Ukraina tehnoloogilisi võimalusi - sealhulgas droonide ja muude arenenud tööstusharude osas. Olen tänulik president Trumpile tema huvi eest selle vastu, mida me saame koos saavutada,“ kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeediaplatvormil X.

„Ukraina soovib rahu rohkem kui keegi teine. Me määratleme oma ühised sammud Ameerikaga, et peatada Venemaa agressioon ja tagada usaldusväärne ja kestev rahu. Ja nagu president Trump ütles: let’s get it done (teeme selle ära),“ lisas ta.

„Vestlus läks väga hästi,“ kommenteeris Trump telefonikõne Zelenskõiga oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, lisades, et sarnaselt Putinile tahab ka Zelenskõi rahu saavutada.

„Me arutasime mitmesuguseid teemasid, mis on seotud sõjaga, kuid peamiselt kohtumist, mis toimub reedel Münchenis, kus asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio juhivad delegatsiooni. Ma loodan, et selle kohtumise tulemused on positiivsed,“ kirjutas ta. „On aeg lõpetada see naeruväärne sõda, kus on toimunud massiline ja täiesti ebavajalik surm ja häving. Jumal õnnistagu Venemaa ja Ukraina rahvast!“

Trumpi ja Zelenskõi kõne kestis umbes tund aega, teatas allikas UNIANile.

Veidi varem vestles Trump ka Putiniga, nad nõustusid alustama „viivitamatult“ rahukõnelusi Ukraina üle.

„Me oleme ka kokku leppinud, et meie vastavad meeskonnad alustavad läbirääkimisi koheselt, ja me alustame sellest, et helistame Ukraina president Zelenskõile, et teda meie vestlusest teavitada, ja ma teen just praegu,“ kirjutas Trump varasemas postituses.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul rääkisid kaks liidrit 90 minutit ja Putin kutsus Trumpi Moskvasse.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada